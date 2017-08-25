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В связи с предстоящими праздниками милиция Бишкека переходит на повышенный режим несения службы

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444491-ru.html

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В праздники милиция перейдет на усиленный режим несения службы

25 августа 2017, 9:43       Комментарии

Милиция Бишкека с 29 августа переходит на режим несения службы "Повышенный". Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека. Такие меры связаны с предстоящими праздниками - День независимости Кыргызстана 31 августа и Курман айт 1 сентября.
Во время празднования, а также в связи с началом учебного года, в целях обеспечения общественного порядка и безопасности в местах проведения мероприятий и в общеобразовательных учреждениях будут задействованы более 2200 сотрудников правоохранительных органов.

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