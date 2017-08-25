В связи с предстоящими праздниками милиция Бишкека переходит на повышенный режим несения службы

25 августа 2017, 9:43 Комментарии

Милиция Бишкека с 29 августа переходит на режим несения службы "Повышенный". Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека. Такие меры связаны с предстоящими праздниками - День независимости Кыргызстана 31 августа и Курман айт 1 сентября.

Во время празднования, а также в связи с началом учебного года, в целях обеспечения общественного порядка и безопасности в местах проведения мероприятий и в общеобразовательных учреждениях будут задействованы более 2200 сотрудников правоохранительных органов.