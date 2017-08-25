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В Бишкеке проходит международный форум по сохранению снежного барса

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444490-ru.html

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В Бишкеке начался Международный форум по сохранению снежного барса

В связи с предстоящими праздниками милиция Бишкека переходит на повышенный режим несения службы

25 августа 2017, 9:53       Комментарии

В Государственной резиденции Ала-Арча 25 августа проходит международный форум по сохранению снежного барса и его экотистем.
На форуме главы делегаций стран ареала примут Бишкекскую декларацию 2017 "Забота о снежном барсе и горах - наше экологическое будущее".
На форуме ожидается показ видеоролика, выступление президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, выступление помощника генерального секретаря ООН, помощника администратора программы развития ООН, директора регионального бюро ПРООН по странам Европы и СНГ Джихан Султаноглу, выступление делегаций стран ареала.

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