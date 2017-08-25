В Бишкеке проходит международный форум по сохранению снежного барса

25 августа 2017, 9:53 Комментарии

В Государственной резиденции Ала-Арча 25 августа проходит международный форум по сохранению снежного барса и его экотистем.

На форуме главы делегаций стран ареала примут Бишкекскую декларацию 2017 "Забота о снежном барсе и горах - наше экологическое будущее".

На форуме ожидается показ видеоролика, выступление президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, выступление помощника генерального секретаря ООН, помощника администратора программы развития ООН, директора регионального бюро ПРООН по странам Европы и СНГ Джихан Султаноглу, выступление делегаций стран ареала.