Доллар США: 68.5500 (-0.0457) 
Евро: 80.8033 (-0.0676) 
Золото: 41.34 $/гр (-0.02) 
Серебро: 0.54 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Два подростка пропали на Иссык-Куле, позже их тела нашли спасателиДва подростка пропали на Иссык-Куле, позже их тела нашли спасателиВ Бишкеке в связи с праздниками милиция усилит дежурство и ограничат движение на дорогахВ Бишкеке в связи с праздниками милиция усилит дежурство и ограничат движение на дорогах

В Жогорку Кенеше началась внеочередная сессия депутатов

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444489-ru.html

Похожие новости

Депутат предлагает пересмотреть выдвижение У.Ахметова на пост министра юстиции

Внеочередная сессия ЖК: депутат предложил утвердить техническое правительство

Депутаты не могут начать заседание из-за отсутствия приказа спикера

На внеочередном заседании ЖК объявлен перерыв, началось заседание коалиции большинства

Депутат интересуется, каким образом спикер созвал внеочередную сессию: Некоторые коллеги узнали через sms

25 августа 2017, 9:42       Комментарии

В Жогорку Кенеше 25 августа началась внеочередная сессия депутатов.
Спикер парламента Чыныбай Турсунбеков объявил ее открытой, после чего прозвучал гимн Кыргызстана.
По его словам, депутаты в течение 2 месяцев были на встречах с избирателями в регионах. Он отметил, что они хорошо поработали.
"Как вы знаете премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подал в отставку, что влечет отставку всего правительства. Поэтому президент Алмазбек Атамбаев обратился ко мне с просьбой созвать внеочередную сессию Жогорку Кенеша", - сказал спикер.
Он добавил, что после открытия сессии коалиция должна вынести решение по выдвинутому кандидату и Комитет по конституционному законодательству выносит свое решение на заседание парламента.
Депутат Мирлан Жеенчороев ("Республика - Ата-Журт") попросил открыть табло для уточнения кворума.
Ч.Турсунбеков ответил, что кворум будет собираться после заседания коалиции и комитета.
После чего он объявил перерыв до вынесения решения комитетом.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум