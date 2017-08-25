В Жогорку Кенеше началась внеочередная сессия депутатов

25 августа 2017, 9:42 Комментарии

В Жогорку Кенеше 25 августа началась внеочередная сессия депутатов.

Спикер парламента Чыныбай Турсунбеков объявил ее открытой, после чего прозвучал гимн Кыргызстана.

По его словам, депутаты в течение 2 месяцев были на встречах с избирателями в регионах. Он отметил, что они хорошо поработали.

"Как вы знаете премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подал в отставку, что влечет отставку всего правительства. Поэтому президент Алмазбек Атамбаев обратился ко мне с просьбой созвать внеочередную сессию Жогорку Кенеша", - сказал спикер.

Он добавил, что после открытия сессии коалиция должна вынести решение по выдвинутому кандидату и Комитет по конституционному законодательству выносит свое решение на заседание парламента.

Депутат Мирлан Жеенчороев ("Республика - Ата-Журт") попросил открыть табло для уточнения кворума.

Ч.Турсунбеков ответил, что кворум будет собираться после заседания коалиции и комитета.

После чего он объявил перерыв до вынесения решения комитетом.