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Депутат К.Бокоев заявил, что не было необходимости созывать внеочередную сессию

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444488-ru.html

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Депутат интересуется, каким образом спикер созвал внеочередную сессию: Некоторые коллеги узнали через sms

25 августа 2017, 9:54       Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Кенжебек Бокоев ("Республика - Ата-Журт") заявил, что созыв внеочередной сессии вызывает смех у граждан.
Как сказал он 25 августа на внеочередной сессии, до начала очередной сессии осталось всего 5 дней.
"Неужели нельзя было подождать? Вопрос не горит. После 1 сентября можно было не спеша решить вопрос, нормально провести заседание коалиции и комитета. Нынешние исполняющие обязанности могли бы пока поработать", - отметил парламентарий.
Спикер Чыныбай Турсунбеков ответил, что по Конституции после поступления инициативы о созыве сессии спикер должен созвать ее в течение 3 дней.
В свое выступлении депутат Мыктыбек Абдылдаев ("Бир Бол") попросил давать всем коллегам слово. "Иначе мы можем и по вам вопрос поднять", - отметил он, обращаясь к спикеру, и попросил его предоставить свой приказ о созыве внеочередной сессии.
Через некоторое время М.Абдылдаеву предоставили письмо, однако он заявил, что это обращение главы государства.
"А где ваше? Или вы не хотели созывать и устроили саботаж? Поэтому я говорю, что не по Конституции созвана сессия, и мы можем поднять вопрос по вам. По Конституции вы должны были издать приказ. Вы должны точно исполнять процедуры, иначе могут возникнуть такие казусы", - отметил он.
Спикер ответил, что после получения письма А.Атамбаева он встретился с Аппаратом парламента, всем депутатам довели до сведения о созыве сессии.

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