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На внеочередном заседании ЖК объявлен перерыв, началось заседание коалиции большинстваНа внеочередном заседании ЖК объявлен перерыв, началось заседание коалиции большинстваВ Иссык-Куле утонули двое детейВ Иссык-Куле утонули двое детей

Депутат интересуется, каким образом спикер созвал внеочередную сессию: Некоторые коллеги узнали через sms

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444487-ru.html

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На внеочередном заседании ЖК объявлен перерыв, началось заседание коалиции большинства

25 августа 2017, 10:00       Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Алмамбет Шыкмаматов ("Ата Мекен") интересуется, каким образом спикер Чыныбай Турсунбеков созвал внеочередную сессию.
Как сказал он 25 августа, некоторые их коллеги пришли на сессию, узнав о ее созыве через sms-сообщение.
Парламентарий попросил показать спикера изданный приказ и предложил объявить перерыв на 2 часа для уточнения процедур.
Лидер "Бир Бола" Алтынбек Сулайманов также попросил предоставить приказ. Но, по его словам, коалиция и комитет пока могут заседать и принимать решение.
Кожобек Рыспаев (СДПК) отметил, что в случае отсутствия приказа, спикер может его сейчас издать. "Мы же не в армии", - добавил он.
В парламенте сегодня проходит внеочередная сессия, на которой ожидается формирование нового правительства.

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