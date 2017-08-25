Депутат интересуется, каким образом спикер созвал внеочередную сессию: Некоторые коллеги узнали через sms

25 августа 2017, 10:00 Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Алмамбет Шыкмаматов ("Ата Мекен") интересуется, каким образом спикер Чыныбай Турсунбеков созвал внеочередную сессию.

Как сказал он 25 августа, некоторые их коллеги пришли на сессию, узнав о ее созыве через sms-сообщение.

Парламентарий попросил показать спикера изданный приказ и предложил объявить перерыв на 2 часа для уточнения процедур.

Лидер "Бир Бола" Алтынбек Сулайманов также попросил предоставить приказ. Но, по его словам, коалиция и комитет пока могут заседать и принимать решение.

Кожобек Рыспаев (СДПК) отметил, что в случае отсутствия приказа, спикер может его сейчас издать. "Мы же не в армии", - добавил он.

В парламенте сегодня проходит внеочередная сессия, на которой ожидается формирование нового правительства.