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В Мьянме при нападении боевиков погибли пятеро полицейских

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365293_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444486-ru.html

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25 августа 2017, 9:34       Комментарии

По меньшей мере пятеро полицейских убиты в результате атаки исламских боевиков-рохинджа на полицейские блокпосты в штате Ракхайн в Мьянме. Об этом сообщает RT со ссылкой на Reuters.
Как отмечается, также ликвидированы семеро нападавших.
Они пытались провести скоординированную атаку на 24 блокпоста и прорваться на военную базу.
Ранее власти США призвали Мьянму разрешить сотрудникам ООН провести расследование по установлению фактов предполагаемой этнической чистки мусульман-рохинджа в штате Ракхайн.

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