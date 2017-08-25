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Новости Кыргызстана

В Бишкеке проходит международный форум по сохранению снежного барсаВ Бишкеке проходит международный форум по сохранению снежного барсаВ ЖК началось внеочередное заседание по избранию нового премьер-министра и состава правительстваВ ЖК началось внеочередное заседание по избранию нового премьер-министра и состава правительства

В Бишкеке начался Международный форум по сохранению снежного барса

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365260_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444483-ru.html

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В Бишкеке проходит международный форум по сохранению снежного барса

25 августа 2017, 9:52       Комментарии

Сегодня, 25 августа, в Бишкеке начал работу Международный форум по сохранению снежного браса.
В форуме участвуют делегации из 10 стран ареала обитания барса. Их возглавляют руководители природоохранных ведомств государств-участников.
В ходе форума страны примут Бишкекскую Декларацию 2017 года, подтверждая свою приверженность спасению находящегося под угрозой исчезновения снежного барса.
На полях форума также состоится сессия по Зеленому развитию и инвестициям для экологических проектов. Инвестиционный форум также предложит промышленному сектору механизмы для инвестиции в сохранение снежного барса в горах Азии.
Напомним, это второй Форум по сохранению снежного барса, который проводится по инициативе президента Алмазбека Атамбаева, первый прошел еще в 2013 году. Форум организуется Государственным агентством охраны окружающей среды и лесного хозяйства и Секретариатом Глобальной программы по сохранению снежного барса и его экосистем. Стратегическими партнерами Международного форума по сохранению снежного барса и его экосистем 2017 являются: Глобальный экологический фонд, Программа развития ООН в Кыргызской Республике, Агентство США по международному развитию, Всемирный фонд дикой природы, Союз охраны природы и биоразнообразия, Совет глобальной тигровой инициативы, Международный фонд "Снежный барс".

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