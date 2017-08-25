В Бишкеке начался Международный форум по сохранению снежного барса

25 августа 2017, 9:52 Комментарии

Сегодня, 25 августа, в Бишкеке начал работу Международный форум по сохранению снежного браса.

В форуме участвуют делегации из 10 стран ареала обитания барса. Их возглавляют руководители природоохранных ведомств государств-участников.

В ходе форума страны примут Бишкекскую Декларацию 2017 года, подтверждая свою приверженность спасению находящегося под угрозой исчезновения снежного барса.

На полях форума также состоится сессия по Зеленому развитию и инвестициям для экологических проектов. Инвестиционный форум также предложит промышленному сектору механизмы для инвестиции в сохранение снежного барса в горах Азии.

Напомним, это второй Форум по сохранению снежного барса, который проводится по инициативе президента Алмазбека Атамбаева, первый прошел еще в 2013 году. Форум организуется Государственным агентством охраны окружающей среды и лесного хозяйства и Секретариатом Глобальной программы по сохранению снежного барса и его экосистем. Стратегическими партнерами Международного форума по сохранению снежного барса и его экосистем 2017 являются: Глобальный экологический фонд, Программа развития ООН в Кыргызской Республике, Агентство США по международному развитию, Всемирный фонд дикой природы, Союз охраны природы и биоразнообразия, Совет глобальной тигровой инициативы, Международный фонд "Снежный барс".