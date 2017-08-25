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Два подростка пропали на Иссык-Куле, позже их тела нашли спасатели

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444482-ru.html

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Negatiff: В Новосибирске более 2 месяцев ищут подростка из Кыргызстана

25 августа 2017, 9:43       Комментарии

БИШКЕК, 25 авг - Sputnik. В озере Иссык-Куль утонули подростки, сообщила пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций КР.
Происшествие случилось в четверг днем на территории одного из пансионатов в селе Кош-Кол. Подростки 13 и 15 лет отдыхали в пансионате с родителями.
К поискам детей были привлечены пять спасателей. Их тела нашли через полтора часа и передали родственникам.
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