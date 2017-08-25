Два подростка пропали на Иссык-Куле, позже их тела нашли спасатели

25 августа 2017, 9:43 Комментарии

БИШКЕК, 25 авг - Sputnik. В озере Иссык-Куль утонули подростки, сообщила пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций КР.

Происшествие случилось в четверг днем на территории одного из пансионатов в селе Кош-Кол. Подростки 13 и 15 лет отдыхали в пансионате с родителями.

К поискам детей были привлечены пять спасателей. Их тела нашли через полтора часа и передали родственникам.

Как вести себя в воде, чтобы не утонуть, смотрите в инфографике Sputnik Кыргызстан>>

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