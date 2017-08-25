25 августа 2017, 9:40 Комментарии

В Бишкеке начинается внеочередная сессия Жогорку Кенеша. Это связано с поступившим предложением президента, с целью формирования нового состава правительства.

Напомним, 22 августа президент Алмазбек Атамбаев отправил правительство Жээнбекова в отставку, в связи с тем, что последний подал заявление об уходе, так как выставил свою кандидатуру в выборах президента.

Ранее фракция СДПК предложила внести изменения в структуру правительства.

Так, на пост премьер-министра предлагается кандидатура руководителя аппарата президента Сапара Исакова, на пост первого вице-премьер-министра хотели бы видеть председателя Нацбанка КР Толкунбека Абдыгулова.

"Исполняющему обязанности главы Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования (ГКПЭН) Дуйшенбеку Зилалиеву предлагают пост вице-премьер-министра по вопросам экономики. Кроме того, секретаря Совбеза КР Темира Джумакадырова видят в качестве вице-премьера по вопросам безопасности", – рассказали во фракции.

На должность министра экономики предлагают завотделом финансово-экономического анализа и мониторинга развития аппарата президента Артема Новикова.