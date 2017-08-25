Меморандум о сотрудничестве экспортно-кредитных агентств ЕАЭС подписан в рамках "Евразийской недели"

25 августа 2017, 9:28 Комментарии

БИШКЕК, 25.08.17. /Кабар/. Меморандум о сотрудничестве между экспортно-кредитными агентствами (ЭКА) стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписан 24 августа в рамках Международного выставочного форума "Евразийская неделя", который проходит в Астане, сообщают в пресс-службе ЕЭК.

Подписание состоялось в присутствии Вице-Премьер-Министра, Министра международной экономической интеграции и реформ Республики Армения Ваче Габриеляна, Председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграна Саркисяна и члена Коллегии (министра) по торговле ЕЭК Вероники Никишиной.

Меморандум призван заложить основы для формирования нормативной базы взаимодействия между агентствами и закрепить ключевые параметры и принципы, на которых будет строиться дальнейшее многостороннее сотрудничество. Кроме того, документ предусматривает создание отдельной платформы взаимодействия между ЭКА.

Цель меморандума – стимулирование как многостороннего, так и двустороннего товарооборота между государствами Союза. Для этого, согласно документу, стороны создадут эффективную систему по организации регулярного обмена опытом и информацией в области страхования экспортных кредитов и инвестиций, а также по экспортным проектам, в рамках которых может быть потенциально предоставлена совместная поддержка. Также предполагается сотрудничество в рамках кооперационных проектов, предусматривающих экспорт произведенных в ЕАЭС товаров, работ и услуг в третьи страны либо в пределах Союза. Будут совместно разрабатываться предложения по совершенствованию внутреннего законодательства стран ЕАЭС.

В заседании по итогам подписания Меморандума, наряду с руководителями национальных экспортно-кредитных агентств (ЭКА), приняли участие член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вероника Никишина, член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков, а также заместитель министра экономики Кыргызской Республики Эльдар Абакиров.

Участники мероприятия обсудили роль ЭКА на пространстве Союза, вопросы развития и укрепления экспортного потенциала государств ЕАЭС, а также практические возможности для дальнейшего сотрудничества.

По мнению Вероники Никишиной, подписание Меморандума между экспортно-кредитными агентствами стран Союза открывает новые возможности для реализации кооперационных проектов на евразийском пространстве: "Поддержка экспортной деятельности – ключевое направление в развитии экономик стран ЕАЭС. На национальном уровне реализуется ряд системных инициатив по обеспечению развития экспорта. Однако для поддержания конкурентоспособности на глобальном рынке необходимы и интеграционные инструменты поддержки. Сотрудничество основных институтов развития экспорта – экспортно-кредитных агентств стран ЕАЭС – открывает еще большие перспективы для развития бизнеса Союза и поиска зарубежных партнеров".

В свою очередь, министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков отметил, что инвестиционный и экспортный потенциал стран прямо коррелирует с уровнем взаимодействия финансовых систем государств. В этой связи важнейшим приоритетом интеграционного взаимодействия государств Союза является формирование общего финансового рынка. "В рамках стратегии евразийской интеграции и создания общего финансового рынка необходимо совершенствовать систему страховой поддержки экспортных кредитов и инвестиций, расширять возможности для сотрудничества между национальными экспортно-кредитными агентствами, использовать различные инструменты распределения рисков", – подчеркнул Тимур Жаксылыков.

Важность развития координации между ЭКА подчеркнул Эльдар Абакиров. Налаживание взаимодействия, по его мнению, поможет товарам из ЕАЭС укрепить свои позиции на рынках третьих стран.

Справка

Меморандум о сотрудничестве между экспортно-кредитными агентствами (ЭКА) стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали управляющий директор по клиентской работе и андеррайтингу АО "ЭКСАР" Никита Гусаков, генеральный директор БРУПЭИС "Белэксимгарат" Геннадий Мицкевич, председатель Правления АО "ЭСК "KazakhExport" Руслан Искаков и исполнительный директор СЗАО "Экспортное страховое агенство Армении" Армен Шахназарян.