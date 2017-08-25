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Ташкент просит Москву арестовать недвижимость Гульнары Каримовой

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365292_ta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444477-ru.html

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25 августа 2017, 9:15       Комментарии

Власти Узбекистана просят Москву арестовать недвижимость старшей дочери экс-президента страны Ислама Каримова в России. В России у нее был пентхаус в жилом комплексе "Камелот" в Москве, особняк на Рублевке и 8 квартир. А в крымской Ялте – гостиница, жилой дом и земельный участок
"В Генеральную прокуратуру РФ из Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан поступил запрос об оказании правовой помощи по уголовному делу по обвинению Каримовой. В нем содержится просьба о наложении ареста на объекты недвижимого имущества", - говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.
Что именно просят арестовать узбекские власти, не сообщается. "По сообщению узбекской стороны, информация, содержащаяся в данном запросе, является конфиденциальной", - заявили в российском ведомстве.
Ранее следователи в Узбекистане заявили, что дочь экс-президента Узбекистана была причастна к ОПГ из 14 фирм и 16 офшоров в разных странах, при помощи которых отмывались деньги, вымогавшиеся у компаний в виде взяток.
Гульнара Каримова долгое время продвигала себя как поп-певицу под сценическим именем Googoosha, записывая клипы с Хулио Иглесиасом и Жераром Депардье. Также наследница первого президента Узбекистана имела свой дизайнерский бренд Guli и некоторое время она работала в дипломатической сфере.
Впервые о подозрительных сделках Гульнары Каримовой стало известно в 2012 году после репортажа общественного телевидения Швеции. Журналисты рассказали о том, что Каримовой за доступ на мобильный рынок Узбекистана платила шведская компания TeliaSonera
Через год в США и нескольких европейских странах начались расследования по делу Каримовой. Телекоммуникационные компании – TeliaSonera, российские VimpelCom и МТС – подозревались в перечислении теневых платежей офшорным фирмам, которые, как утверждают следователи, контролировались Каримовой и ее приближенными.
По утверждению финансовых экспертов, совокупно дочь президента получила порядка 1 млрд долларов. Часть которых была отмыта через покупку активов в разных странах, от Швейцарии и ОАЭ до Гонконга. По данным узбекской службы Радио Свобода, большая часть денег – 800 миллионов швейцарских франков – была найдена в банках Швейцарии.
В октябре 2013 года Каримову на родине обвинили в вымогательстве и уклонении от уплаты налогов. Несколько лет она провела под домашним арестом, а в августе 2015 года суд в Ташкенте назначил ей 5 лет ограничения свободы. Дочь экс-президента признали виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации офшорных компаний на общую сумму ущерба почти $2 млрд. Узбекистан инициировал арест активов группы в 12 странах, в том числе и в России, на более чем $1,5 млрд.

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