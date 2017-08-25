Прогноз погоды: в Бишкеке тепло и солнечно

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25 августа 2017, 9:15 Комментарии

По данным Кыргызгидромета, в Бишкеке 24-26 августа без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

<table border="1"> <tr> <td>Ночью</td> <td>Днём</td> <td>Ночью</td> <td>Днём</td> <td>Ночью</td> <td>Днём</td> </tr> <tr> <td>12…14</td> <td>27…29</td> <td>13…15</td> <td>28…30</td> <td>14…16</td> <td>29…31</td> </tr> </table>