Прогноз погоды: в Бишкеке тепло и солнечно

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Источник:http://knews.kg/2017/08/progno...
Ссылка на новость:http://www.for.kg/news-444476-ru.html
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25 августа 2017, 9:15 Комментарии
Комментарии
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