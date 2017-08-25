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Ждем покупателей! MegaCom уже выставили на прямые торги

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365160_jd...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444475-ru.html

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25 августа 2017, 8:34       Комментарии

Сегодня, 25 августа, уже официально на прямые торги выставлены 100% акций ЗАО "Альфа Телеком" (торговая марка MegaCom).
С сегодняшнего дня Фонд по управлению госимуществом, который реализует компанию, начнет принимать заявки от потенциальных покупателей. Претенденты должны предоставить ценовое предложение о приобретении всего пакета акций не ниже суммы 13 млрд 500 млн сомов. Предложения принимаются до 25 сентября.
Напомним, ранее все три аукциона были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Объявленная в первый раз стартовая цена в 19 млрд сомов к третьему аукциону опустилась до 13,5 млрд сомов, и в соответствии законодательством государство решило реализовать компанию уже через прямые торги.

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