В столице посадят около 18 тысяч саженцев

25 августа 2017, 8:45 Комментарии

В Бишкеке посадят около 18 тысяч саженцев. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По информации "Зеленстроя", сейчас ведется подготовка к посадкам зеленых насаждений по реконструируемым улицам города на осень 2017 года.

Этой весной предприятие посадило 5 800 саженцев древесных пород, 1 175 хвойных деревьев, 4 541 лиственное дерево, 256 кустарников, 19 740 штук живой изгороди, 1 400 000 однолетних цветов.

Вторым этапом, согласно производственной программе предприятия, в столице будет посажено 17 тысяч 928 саженцев, из них 11 тысяч 928 насаждений по плану посадок: 6 830 лиственных деревьев, 1 483 хвойных и 3 615 кустарников.

Осенью предприятием будут осуществлены аллейные посадки крупномерных саженцев лиственных пород с закрытой корневой системой на реконструируемых и реабилитируемых улицах города в общем количестве 3 855.

На улице Киевской будут посажены 149 крупномерных саженцев древесных и кустарниковых пород, также будут созданы газонные и цветочные клумбы, на улице Панфилова планируется посадка 80 крупномерных саженцев каштана, дуба пильчатого и красного, на улице Логвиненко будет посажено 68 лип мелколистных.

По линии китайского гранта будут озеленены улицы Медерова от Панфилова до Токтоналиева. На данном отрезке ожидается посадка 220 крупномерных саженцев. На улице Токомбаева от 12-го микрорайона до Шабдан Баатыра будет посажено 600 саженцев, на Токтоналиева от Масалиева до Кулатова - 818, на Рыскулова от бульвара Молодой Гвардии до Турусбекова – 50.

Данные улицы будут украшать деревья породы каштана конского, катальпы бигнониевидной, акации, клена остролистного, рябины и кустарниковые породы.

В настоящее время разрабатывается проект озеленения улицы Масалиева (Южная магистраль) от Абдрахманова до Чортекова. На данном участке будет также применен метод аллейной закладки зеленых насаждений и метод ярусного озеленения в связи с посадкой кустарников разных пород. Планируется посадка крупномерных саженцев древесных пород клена остролистного, липы мелколистной, каштана конского, платана восточного.

Всего будет посажено 1 870 саженцев. Точечные посадки планируются на улицах, подпадающих под капитальный ремонт дорог и тротуаров – Раззакова, Орозбекова, Московская, Боконбаева.