Для руководителей ведомств ЧС стран ШОС покажут мероприятия по спасению на воде в озере Иссык-Куль

25 августа 2017, 8:36 Комментарии

24 августа в ходе девятого Совещания руководителей ведомств государств-членов ШОС, занимающихся вопросами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, состоялись ряд двусторонних встреч. В ходе двусторонней встречи министр ЧС КР генерал-майор Кубатбек Боронов и министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества между двумя чрезвычайными в области снижения рисков бедствий.

Двусторонние встречи состоялись также с министром внутренних дел Индии Ражнат Сингх, стороны обсудили вопросы сотрудничества.

Также состоялась встреча К.Боронова с членом Национального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Пакистана.

В рамках девятого Совещания руководителей ведомств государств-членов ШОС, занимающихся вопросами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сегодня планируется проведение показательных выступлений пожарно-спасательных подразделений города Чолпон-Ата, будут показаны практические мероприятия с элементами спасения на воде и проведение подводно-технических работ на озере Иссык-Куль.

Напомним, в период с 24 по 25 августа 2017 года в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области проходит девятое Совещание руководителей ведомств государств-членов ШОС, занимающихся вопросами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации.