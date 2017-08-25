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Для руководителей ведомств ЧС стран ШОС покажут мероприятия по спасению на воде в озере Иссык-Куль

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444471-ru.html

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25 августа 2017, 8:36       Комментарии

24 августа в ходе девятого Совещания руководителей ведомств государств-членов ШОС, занимающихся вопросами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, состоялись ряд двусторонних встреч. В ходе двусторонней встречи министр ЧС КР генерал-майор Кубатбек Боронов и министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества между двумя чрезвычайными в области снижения рисков бедствий.
Двусторонние встречи состоялись также с министром внутренних дел Индии Ражнат Сингх, стороны обсудили вопросы сотрудничества.
Также состоялась встреча К.Боронова с членом Национального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Пакистана.
В рамках девятого Совещания руководителей ведомств государств-членов ШОС, занимающихся вопросами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сегодня планируется проведение показательных выступлений пожарно-спасательных подразделений города Чолпон-Ата, будут показаны практические мероприятия с элементами спасения на воде и проведение подводно-технических работ на озере Иссык-Куль.
Напомним, в период с 24 по 25 августа 2017 года в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области проходит девятое Совещание руководителей ведомств государств-членов ШОС, занимающихся вопросами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации.

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