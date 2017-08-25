90 лет кыргызскому баскетболу. В Бишкеке пройдет чемпионат 3х3

25 августа 2017, 8:13 Комментарии

В Бишкеке состоится IV открытый чемпионат Кыргызской Республики по баскетболу 3х3 Bishkek Open 2017.

26 и 27 августа в 10.00 на Старой площади в Бишкеке стартует IV открытый чемпионат Кыргызской Республики по баскетболу 3х3 Bishkek Open 2017.

Мероприятие в этом году приурочено к празднованию 90-летия кыргызского баскетбола. В 1927 году в рамках первой спартакиады Киргизии приняли участие мужские и женские баскетбольные команды Ошской и Иссык-Кульской областей, Чуйской долины и столицы. Этот год и считается официальной датой рождения отечественного баскетбола.

Сам турнир имеет небольшую историю, но уже приобрел большую популярность среди спортсменов не только Кыргызстана, но и других стран. В первом чемпионате в четырех различных категориях принимали участие 24 команды, в том числе из Таджикистана. С каждым годом число участников только растет, и в этом году в чемпионате принимает участие уже 80 команд. Помимо команд из столицы и регионов республики, в чемпионате также принимает участие большое количество команд из Казахстана и Узбекистана. В 2015 году чемпионом в самой престижной категории "Мужчины 18+" стала команда из города Санкт-Петербурга (Россия). В июне 2017 года баскетбол 3х3 получил статус олимпийского вида спорта и будет представлен на Олимпиаде 2020 года в Токио.

Организаторами данного турнира является Федерация баскетбола КР совместно с Дирекцией по олимпийским видам спорта при поддержке мэрии города Бишкек.

География участников за эти годы была очень широкой, и на сегодняшний день в различных командах принимают участие отдельные игроки, представляющие такие государства, как США, Россию, Филиппины, Португалию и так далее. Организаторы надеются, что данный турнир и дальше будет вызывать интерес у баскетбольной общественности и в дальнейшем получит статус ФИБА, позволяющий включить данный турнир в этап мирового тура ФИБА 3х3, самого престижного турнира в данном виде спорта.

Вход на соревнования свободный.