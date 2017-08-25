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Депутат: Закрытие ТРК "Сентябрь" политизируют из-за предстоящих выборов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365290_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444469-ru.html

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25 августа 2017, 8:19       Комментарии

Вопрос закрытия судом телеканала "Сентябрь" не стоит политизировать. Об этом сообщил депутат Рыскелди Момбеков.
"Я думаю, что сейчас этот вопрос политизируется из-за предстоящих президентских выборов. Многие в канун этого события хотят пропиариться. Потому что легко говорить, что вот в канун выборов власти закрывают оппозиционные телеканалы. Но "Сентябрь" это не такой канал как НТС, ЭЛТР или ОТРК, чтобы был смысл его закрывать", - сказал он.
Момбеков напомнил, что во времена президентства Курманбека Бакиева тоже закрывались СМИ.
"Тогда я помню, закрыли газеты "Асаба", "Агым", "Республика", "Де-факто" и т.д. Вокруг этих событий большой шумихи не было. Суд вынес решение, в итоге все они признались, что сами виноваты, так как не соблюдали закон о СМИ. То есть, я хочу сказать, что политики там вообще не было", - добавил парламентарий.
Нардеп сообщил, что по "Сентябрю" решение вынесла лишь первая инстанция и в случае несогласия итог можно обжаловать в городском и Верховном суде.

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