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В Кыргызстане появится приключенческий туризм

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365284_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444468-ru.html

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Временный чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол приедет в Кыргызстан

25 августа 2017, 8:21       Комментарии

В скором времени в Кыргызстане будет активно развиваться такое направление, как приключенческий туризм. Помогать в развитии данного направления будут международные коллеги в области приключенческих туров. USAID уже пригласил международных туроператоров для принятия участия в инфоpмационно-ознакомительном туре по Кыргызстану.
Данная отрасль довольно популярна в международной индустрии тризма. Отличия от обычного путешествия заключаются в том, что здесь будут присутствовать элементы пеших экскурсий. Большая часть экскурсий будет посвящена пешим и конным прогулкам, а также велотурам по южному побережью озера Иссык-Куль и за его пределами. В том числе Арабель, юрточый лагерь Джайчи, ущелье Уч-Кошкон и станция Эшекарт-Рейнджер на высоте 4200 метров. Кроме того, туристы смогут поучаствовать во всех мероприятиях. Готовка еды, национальные развлечения и еще множество направлений.
Проект рассчитан на четыре года. А в эти выходные, 26-27 августа, в долине Жыргалан на Иссык-Куле начнется фестиваль летнего туризма.

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