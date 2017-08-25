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Бесплатно ввозить электромобили и гибриды предлагают в правительстве КР

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444467-ru.html

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25 августа 2017, 8:34       Комментарии

БИШКЕК, 25 авг - Sputnik. Предложение об отмене таможенных пошлин на электромобили и гибридные автомобили внесло в правительство Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСиЛХ), сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан глава ведомства Абдыкалык Рустамов.
По его словам, госагентство хочет добиться сокращения уровня парниковых газов в атмосфере. С этой целью оно предложило следующие меры:
<ul> <li>наладить работу общественного транспорта (в частности, троллейбусов), добившись того, чтобы он приезжал на остановки в четко обозначенное время;</li> <li>отрегулировать светофоры, чтобы водители чаще могли проезжать перекрестки на зеленый сигнал (по словам Рустамова, больше всего вредных выбросов производится, когда машины простаивают на перекрестках);</li> <li>отменить таможенные пошлины на гибридные автомобили и электромобили.</li> </ul>
"Эти меры не только сократят выбросы вредных газов в атмосферу, но и сделают жизнь удобнее и помогут сэкономить деньги. Для начала их нужно внедрять на одной улице", - сказал Рустамов.
Директор ГАООСиЛХ планирует поднять этот вопрос в новом правительстве.
Электромобиль - транспорт, в котором отсутствует двигатель внутреннего сгорания. Приводится в движение электродвигателем, ввиду чего не потребляет бензин.
Гибридный автомобиль - машина с двумя моторами, как правило, с электрическим и двигателем внутреннего сгорания.
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