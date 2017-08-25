Positiff: В Бостери стало меньше "криминальных авторитетов" на свободе

25 августа 2017, 8:00 Комментарии

81 семья сотрудников ГКНБ получила ключи от квартир в Бишкеке По поручению президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева секретарь Совета безопасности Темир Джумакадыров 24 августа принял участие в церемонии открытия двух многоквартирных жилых домов, построенных в Бишкеке для сотрудников Государственного комитета национальной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Он отметил, что долгое время строительство жилья для сотрудников правоохранительных органов казалось далекой мечтой, но за последние 3-4 года для сотрудников органов нацбезопасности построены 4 дома, сегодня окончено строительство очередных двух домов, и еще 81 семья получает ключи от служебного жилья.

В Бишкеке будет посажено около 18 тыс. саженцев

В Бишкеке будет посажено около 18 тысяч саженцев. На данный момент ведется подготовка к посадкам зеленых насаждений по реконструируемым улицам города на осень 2017 года.

Как сообщила пресс-служба мэрии столицы, первым этапом весной 2017 года предприятие "Зеленстрой" посадило 5,8 тыс. саженцев древесных пород, 1 тыс. 175 хвойных деревьев, 4 тыс. 541 лиственное дерево, 256 кустарников, 19 тыс. 740 штук живой изгороди, 1,4 млн однолетних цветов.

Вторым этапом, согласно производственной программе предприятия, в столице будет посажено 17 тыс. 928 саженцев, из них 11 тыс. 928 насаждений по плану посадок: 6 тыс. 830 лиственных деревьев, 1 тыс. 483 хвойных и 3 тыс. 615 кустарников.

В трех районах Чуйской области на 3 года запрещена охота на парнокопытных

Издано постановление правительства, по которому был введен мораторий на охоту в Московском, Сокулукском, Аламединском районах на парнокопытных животных. Об этом 24 августа сообщил глава Госагентства окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов на мероприятии в Бишкеке.

"Охота на парнокопытных животных будет запрещена на 3 года. Данное постановление было согласовано с Академией наук", - сказал он.

Госагентство будет заниматься мониторингом этих районов, будет ли увеличение популяции животных и как это скажется на популяции снежного барса.

По словам А.Рустамова, приказом Госагентства в Кыргызстане на территории 7 млн 200 тыс. га была запрещена охота, что составляет почти половину охотугодий.

В Бостери стало меньше "криминальных авторитетов" на свободе

Оперативные службы МВД провели спецоперацию по задержанию криминальных авторитетов, занимавшихся вымогательством у предпринимателей в Иссык-Кульской области.

Как говорится в сообщении МВД, в начале августа сотрудники службы криминальной милиции получили оперативную информацию, что в селе Бостери некие лица, представляющиеся криминальными лидерами, путем угроз вымогают денежные средства у предпринимателя. Злоумышленники обложили "данью" предпринимателя и требовали "отметку" в сумме 500 долларов США.

Для преступной деятельности вымогателей были проведены совместные оперативно-следственные мероприятия правоохранительных органов. В середине августа в кафе села Бостери оперативники МВД и сотрудники ГКНБ с поличным при получении вымогаемых денежных средств задержали жителя Иссык-Кульского района М.А. 1991 года рождения, имеющего криминальный статус "смотрящего", и У.Б. 1992 года рождения, также являющегося жителем этого района. Оба неоднократно судимы, состоят на оперативном учете МВД как члены организованной преступной группировки.

По факту вымогательства возбуждено уголовное дело. Постановлением суда в отношении задержанных лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.