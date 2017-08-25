Negatiff: Преступность в стране — несколько мужчин угрожали милиционерам гранатой и пистолетом

25 августа 2017, 8:00 Комментарии

Численность снежных барсов уменьшается, - председатель совета глобальной тигровой инициативы "Численность снежных барсов уменьшается по всему миру, они находятся в очень уязвимой ситуации", - сказал председатель совета глобальной тигровой инициативы Кешав Варма 24 августа на форуме по сохранению барсов.

По его словам, только 2% территории, на которой обитают снежные барсы, мониторится, а остальные 98% - нет.

"Это ситуация неприемлема. Мы должны объединиться и бороться с этой проблемой", - сказал он.

Разведенная дочь убила разведенную мать

Сотрудники отдела уголовного розыска ГУВД Оша задержали Наталью К., 1978 года рождения, по подозрению в убийстве матери.

Обе женщины являются жительницами дома по улице Толонова города Ош.

"Вчера, 23 августа, во время ссоры женщина ударила ножом свою мать Любовь К., 1956 года рождения, которая скончалась в реанимационном отделении Ошской областной больницы. Дочь ударила в бок свою маму ножом, которым разрезала и ела арбуз. Мать, выбежавшая из дома с просьбами о помощи, упала на улице. Увидевшие это люди вызвали скорую помощь и милицию. Скорая помощь доставила раненую женщину в больницу, но она скончалась", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехала оперативно-розыскная группа и руководство ГУВД. Назначены соответствующие экспертизы.

В доме нашли отпечатки с кровью и окровавленный столовый нож.

По указанному факту возбуждено уголовное дело по ст. 104 УК КР.

Подозреваемая признала свою вину. В своих показаниях женщина сказала, что мать постоянно подавляла и била ее.

"В тот день мама снова начала говорить, что я неуспешная, несчастливая и тупая дочь. Также она сказала, что я никому не нужна, поэтому я не сдержала себя и ударила ее ножом", - говорится в показаниях подозреваемой.

Подозреваемая является единственной дочерью убитой. Между тем, подозреваемая также одна растит свою единственную дочь.

Обе женщины развелись много лет назад.

С каждым годом характер насилия над детьми становится более ожесточенным, - "Лига защиты прав ребенка"

В Бишкеке 23 августа состоялся круглый стол с участием фонда "Лига защитников прав ребенка", инспекторов ИДН, а также социальных педагогов.

По словам директора лиги Назгуль Турдубековой, статистика случаев насилия над детьми последние три года держится на одном уровне.

"В каждом временном отрезке бывают снижения и увеличение случаев. Но в целом последние три года один уровень. Стоит отметить, что характер насилия становится более ожесточенным. Также не все случаи попадают под статистику, не все регистрируются. Дело в том, что еще наши люди не привыкли информировать правоохранительные органы, порог чувствительности у населения низкий", - рассказала Н.Турдубекова.

Для того, чтобы повысить порог чувствительности у населения, по мнению Н.Турдубековой, нужно вести информационную работу.

Преступность в стране - несколько мужчин угрожали милиционерам гранатой и пистолетом

Милиция объявила план "Перехват" для поимки мужчин, угрожавших сотрудникам милиции пистолетом и предметом, похожим на гранату. Об этом АКИpress сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

В ночь на 24 августа на улице Ауэзова около железнодорожного переезда сотрудники патрульной милиции вынудили остановиться автомашину, водитель которой нарушил правила дорожного движения и проехал на красный цвет светофора. Была остановлена автомашина марки Nissan Presage. При проверке документов мужчины, находившиеся в машине, угрожая сотрудникам милиции пистолетом и предметом, похожим на гранату, скрылись.

Количество злоумышленников проверяется, проводятся оперативные мероприятия по их задержанию, объявлен план "Перехват".

В столичном ГУВД добавили, что сегодня утром в районе жилмассива Кок-Жар была обнаружена брошенная автомашина марки Nissan Presage. Следователи проводят работу с экспертами.

Как уточнили в МВД, после того, как неизвестный мужчина вытащил гранату, сотрудники патрульной милиции произвели несколько предупредительных выстрелов.

"Неизвестные лица на большой скорости скрылись на указанной автомашине, преследование результатов не дало. В настоящее время проводятся комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых лиц", - отметили в МВД.