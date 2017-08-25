Декларация—2016: Сколько заработало руководство Госкадровой службы?

25 августа 2017, 4:59 Комментарии

В 2016 году доходы директора Государственной кадровой службы Нурханбека Момуналиева по основному месту работы составили 802 тыс. 453 сома. Об этом говорится в его декларации, опубликованной на сайте Госкадровой службы.

Во владении у него квартира площадью 48,5 кв.м.

Статс-секретарь ГКС Бакытбек Сагынбаев заработал 579 тыс. 56 сомов, его близкий родственник - 420 тыс. сомов. Родственники имеют торговое помещение площадью 120 кв.м и автомашину "Лексус RX400h", 2005 года выпуска (V = 3,3).

Доходы замглавы ГКС Олега Тарбинского составили 573 тыс. 728 сомов по основному месту работы. Его близкие получили 110 тыс. 208 сомов (пенсия), 80 тыс. 232 сома (пенсия). В их владении 3 дачных участка - 503,8 кв.м, 510 кв.м, 500 кв.м, дачный домик площадью 19,3 кв.м, 2 гаража по 18 кв.м, квартира - 54,7 кв.м и автомашина Volkswagen passat, 1994 года выпуска (V = 1781 куб.см).