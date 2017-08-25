Кыргызстанка приняла участие в обсуждении мониторинга содержания под стражей с применением правил ООН Нельсона Манделы в Англии

25 августа 2017, 4:57 Комментарии

В рамках летней школы совместно с университетом Бристоля по имплементации прав человека (Англия) и PRI (Международная тюремная реформа) в партнерстве с Ассоциацией по предупреждению пыток (Швейцария) с 14 по 17 августа 2017 года в Бристоле (Англия) был проведен курс по теме "мониторинг содержания под стражей с применением правил ООН Нельсона Манделы". По информации Наццентра по предупреждению пыток КР, к участию в данном курсе от Национального центра была приглашена эксперт отдела координации, организационной и аналитической работы Аяна Алсейитова.

Цель курса состояла в увеличении потенциала сотрудников национальных превентивных механизмов с учетом гендерных аспектов в предотвращении пыток и жестокого обращения.

Курс основан на международных стандартах, в частности, правил ООН, касающиеся обращения с заключенными.

Во время обучающего курса участники анализировали различные аспекты мониторинга. Особое внимание было уделено различным модулям по коммуникации с внешним миром, безопасности и защиты, а также здоровья, говорится в сообщении.