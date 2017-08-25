Доллар США: 68.5500 (-0.0457) 
Евро: 80.8033 (-0.0676) 
Золото: 41.34 $/гр (-0.02) 
Серебро: 0.54 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Декларация—2016: Сколько заработало руководство Госкадровой службы?Декларация—2016: Сколько заработало руководство Госкадровой службы?В Минске обсудят деятельность Совета командующих Погранвойсками стран СНГВ Минске обсудят деятельность Совета командующих Погранвойсками стран СНГ

Кыргызстанка приняла участие в обсуждении мониторинга содержания под стражей с применением правил ООН Нельсона Манделы в Англии

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444463-ru.html

Похожие новости

ЦИК аккредитовала ряд международных наблюдателей на выборах президента Кыргызстана

Футболист Уэйн Руни завершил выступления за сборную Англии

Местами кратковременные дожди — погода по Кыргызстану на 24 августа

День 24 Августа: Правительство проходит процедуру омоложения

Россия передала Кыргызстану 35 быстровозводимых домов для пострадавших от землетрясения

25 августа 2017, 4:57       Комментарии

В рамках летней школы совместно с университетом Бристоля по имплементации прав человека (Англия) и PRI (Международная тюремная реформа) в партнерстве с Ассоциацией по предупреждению пыток (Швейцария) с 14 по 17 августа 2017 года в Бристоле (Англия) был проведен курс по теме "мониторинг содержания под стражей с применением правил ООН Нельсона Манделы". По информации Наццентра по предупреждению пыток КР, к участию в данном курсе от Национального центра была приглашена эксперт отдела координации, организационной и аналитической работы Аяна Алсейитова.
Цель курса состояла в увеличении потенциала сотрудников национальных превентивных механизмов с учетом гендерных аспектов в предотвращении пыток и жестокого обращения.
Курс основан на международных стандартах, в частности, правил ООН, касающиеся обращения с заключенными.
Во время обучающего курса участники анализировали различные аспекты мониторинга. Особое внимание было уделено различным модулям по коммуникации с внешним миром, безопасности и защиты, а также здоровья, говорится в сообщении.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум