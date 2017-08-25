В Минске обсудят деятельность Совета командующих Погранвойсками стран СНГ

25 августа 2017, 3:25 Комментарии

В Исполнительном комитете СНГ в Минске 29 августа пройдет очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах СНГ.

Как сообщили в исполкоме СНГ, перед началом заседания члены Совета примут участие в церемонии открытия литературно-художественной выставки "Беларусь литературная, Беларусь вдохновляющая", организованной на базе исполкома СНГ по инициативе Президентской библиотеки Беларуси и Государственного музея истории белорусской литературы.

Выставка приурочена к таким отмечаемым в Беларуси в сентябре праздникам, как День знаний, День белорусской письменности, День библиотек. На ней будут представлены произведения члена Белорусского союза художников Федора Киселева, редкие книги с автографами авторов, а также уникальное издание из фондов Национальной библиотеки Беларуси - сборник "Всемирное наследие Франциска Скорины".

Одним из основных вопросов заседания Совета постпредов станет формирование проекта повестки дня очередного заседания Совета глав правительств СНГ, которое состоится в ноябре нынешнего года в Ташкенте. В него включены вопросы, касающиеся функционирования зоны свободной торговли, борьбы с международными картелями, сотрудничества в области мелиорации земель, взаимодействия в сфере борьбы с терроризмом и иными проявлениями экстремизма, а также их финансированием. Помимо этого, предполагается, что главы правительств внесут коррективы в некоторые ранее принятые ими документы и рассмотрят большой блок вопросов бюджетно-финансового характера.

Кроме того, постоянные полномочные представители обсудят деятельность созданного еще в 1992 году Совета командующих Пограничными войсками, являющегося головным органом Совета глав государств СНГ по вопросам координации взаимодействия пограничных ведомств стран СНГ в сфере обеспечения согласованной пограничной политики на внешних границах Содружества. С подробной информацией по этому вопросу выступит заместитель Председателя Совета командующих Пограничными войсками, председатель Координационной службы СКПВ Александр Манилов.

На заседании Совета постоянных полномочных представителей планируется также рассмотреть вопрос распределения квотных должностей между государствами - участниками Содружества в исполнительном комитете СНГ на 2018-2020 годы.