ЦИК аккредитовала ряд международных наблюдателей на выборах президента Кыргызстана

25 августа 2017, 0:03 Комментарии
Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики аккредитовала в качестве международных наблюдателей по наблюдению за выборами президента КР ряд лиц.
Постановлением от 15 августа аккредитованы:
1. Сарсембаев Марат Алдангорович, член Центральной избирательной комиссии Казахстана;
2. Матйошайтите Лаура, председатель Центральной избирательной комиссии Литвы;
3. Жилинскьене Аисте, член Центральной избирательной комиссии Литвы;
4. Майер Макс Георг, директор представительства Фонда Ханнса Зайделя в КР;
5. Дале Ивар, старший советник Норвежского Хельсинского Комитета;
6. Фоссум Мариус, региональный представитель Норвежского Хельсинского Комитета:
7. Казачевская Валентина Сергеевна, региональный консультант Норвежского Хельсинского Комитета.