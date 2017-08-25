ЦИК аккредитовала ряд международных наблюдателей на выборах президента Кыргызстана

25 августа 2017, 0:03 Комментарии

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики аккредитовала в качестве международных наблюдателей по наблюдению за выборами президента КР ряд лиц.

Постановлением от 15 августа аккредитованы:

1. Сарсембаев Марат Алдангорович, член Центральной избирательной комиссии Казахстана;

2. Матйошайтите Лаура, председатель Центральной избирательной комиссии Литвы;

3. Жилинскьене Аисте, член Центральной избирательной комиссии Литвы;

4. Майер Макс Георг, директор представительства Фонда Ханнса Зайделя в КР;

5. Дале Ивар, старший советник Норвежского Хельсинского Комитета;

6. Фоссум Мариус, региональный представитель Норвежского Хельсинского Комитета:

7. Казачевская Валентина Сергеевна, региональный консультант Норвежского Хельсинского Комитета.