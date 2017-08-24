24 августа 2017, 23:13 Комментарии

В связи с началом нового учебного года, а также в целях предупреждения, предотвращения детского дорожно-транспортного травматизма сотрудники патрульной милиции Чуйской области организовали комплексную проверку эксплуатационного состояния улично-дорожной сети и технических средств регулирования дорожного движения близ общеобразовательных учреждений. Как сообщила пресс-служба УПМ ГУВД Чуйской области, по выявленным недостаткам проинформированы органы местного самоуправления.

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма с началом нового учебного года наряды патрульной милиции Чуйской области будут максимально приближены к общеобразовательным организациям, говорится в сообщении.