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С началом нового учебного года наряды патрульной милиции Чуйской области будут максимально приближены к общеобразовательным организациям

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444460-ru.html

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Потасовка на "Мадине" — в инциденте разбирается милиция

24 августа 2017, 23:13       Комментарии

В связи с началом нового учебного года, а также в целях предупреждения, предотвращения детского дорожно-транспортного травматизма сотрудники патрульной милиции Чуйской области организовали комплексную проверку эксплуатационного состояния улично-дорожной сети и технических средств регулирования дорожного движения близ общеобразовательных учреждений. Как сообщила пресс-служба УПМ ГУВД Чуйской области, по выявленным недостаткам проинформированы органы местного самоуправления.
В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма с началом нового учебного года наряды патрульной милиции Чуйской области будут максимально приближены к общеобразовательным организациям, говорится в сообщении.

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