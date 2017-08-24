На 25 улицах Бишкека не будет света в пятницу — список

24 августа 2017, 21:02 Комментарии

БИШКЕК, 24 авг - Sputnik. В пятницу, 24 августа, в некоторых районах Бишкека не будет электроэнергии, сообщается на сайте ОАО "Северэлектро".

С 9.00 до 12.00 свет отключат на улицах Медерова, Гастелло и Панфилова.

С 9.00 до 17.00 электричества не будет в доме №4 микрорайона "Тунгуч", доме №130 на проспекте Чуй, в жилмассиве "Жениш" (на улицах Ахунбаева, Курчатова, Индустриальной) и на проспекте Чингиза Айтматова.

С 9.00 до 18.00 перебои в энергоснабжении ожидаются на улицах Абдыкадырова, Жданова, Кирпичной, Суворова, Древесной, Широкой, Новосельской, Керамической, Белорусской, Скрябина, Шукурова, Карадарьинской, Медерова, Бектенова, в жилмассиве "Красный строитель" (улицы Наманганская и Коллекторная) и в переулке Тугучинском.

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