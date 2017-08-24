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Новости Кыргызстана

Среди напавших на сотрудников УПМ есть граждане КазахстанаСреди напавших на сотрудников УПМ есть граждане Казахстана

На 25 улицах Бишкека не будет света в пятницу — список

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444459-ru.html

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В Бишкеке будет посажено около 18 тыс саженцев

24 августа 2017, 21:02       Комментарии

БИШКЕК, 24 авг - Sputnik. В пятницу, 24 августа, в некоторых районах Бишкека не будет электроэнергии, сообщается на сайте ОАО "Северэлектро".
С 9.00 до 12.00 свет отключат на улицах Медерова, Гастелло и Панфилова.
С 9.00 до 17.00 электричества не будет в доме №4 микрорайона "Тунгуч", доме №130 на проспекте Чуй, в жилмассиве "Жениш" (на улицах Ахунбаева, Курчатова, Индустриальной) и на проспекте Чингиза Айтматова.
С 9.00 до 18.00 перебои в энергоснабжении ожидаются на улицах Абдыкадырова, Жданова, Кирпичной, Суворова, Древесной, Широкой, Новосельской, Керамической, Белорусской, Скрябина, Шукурова, Карадарьинской, Медерова, Бектенова, в жилмассиве "Красный строитель" (улицы Наманганская и Коллекторная) и в переулке Тугучинском.
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