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Среди напавших на сотрудников УПМ есть граждане Казахстана

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365291_sr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444458-ru.html

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24 августа 2017, 20:18       Комментарии

 Среди напавших на сотрудников УПМ есть граждане Казахстана. Об этом сегодня, 24 августа, "ВБ" сообщили в правоохранительных органах.
Уточняется, что один из четырех мужчин является уроженцем Кыргызстана, но получил гражданство Казахстана.
"В настоящий момент проводятся следственно-опепативные мероприятия. Сегодня сотрудники правоохранительных органов допросили сестру одного из сбежавших злоумышленников. Объявлен план-перехват", - проинформировали редакцию.
В ГУВД столицы подтвердили информацию о проводимых следственно-опепативных действиях. Однако не сообщили о том, объявлены ли нападавшие на милиционеров лица в розыск.

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