Футболист Уэйн Руни завершил выступления за сборную Англии

24 августа 2017, 19:14 Комментарии

Бишкек, 24.08.17 /Кабар/. Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни объявил о том, что больше не будет играть за сборную Англии по футболу, пишет Интерфакс.

"Это очень трудное решение, и я обсуждал его с семьей, моим менеджером в "Эвертоне" и теми, кто мне близок", - приводятся слова 31-летнего спортсмена на сайте Футбольной ассоциации Англии.

"Играть за сборную Англии всегда было особенным для меня", - сказал он.

В составе сборной Англии Уэйн Руни провел 119 матчей, забив 53 мяча. Он – лучший бомбардир национальной команды.

Успехов в составе английской сборной он (как и сама сборная в последнее время) не добился, но завоевал немало титулов на клубном уровне. Играя за "Манчестер Юнайтед", откуда перешел в "Эвертон" недавно, Руни стал пятикратным чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, Лиги Европы, клубного чемпионата мира.