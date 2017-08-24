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Футболист Уэйн Руни завершил выступления за сборную Англии

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/futbolist...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444456-ru.html

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24 августа 2017, 19:14       Комментарии

Бишкек, 24.08.17 /Кабар/. Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни объявил о том, что больше не будет играть за сборную Англии по футболу, пишет Интерфакс.
"Это очень трудное решение, и я обсуждал его с семьей, моим менеджером в "Эвертоне" и теми, кто мне близок", - приводятся слова 31-летнего спортсмена на сайте Футбольной ассоциации Англии.
"Играть за сборную Англии всегда было особенным для меня", - сказал он.
В составе сборной Англии Уэйн Руни провел 119 матчей, забив 53 мяча. Он – лучший бомбардир национальной команды.
Успехов в составе английской сборной он (как и сама сборная в последнее время) не добился, но завоевал немало титулов на клубном уровне. Играя за "Манчестер Юнайтед", откуда перешел в "Эвертон" недавно, Руни стал пятикратным чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, Лиги Европы, клубного чемпионата мира.

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