Декларация—2016: Глава Генштаба Вооруженных сил Р.Дуйшенбиев заработал 1 млн сомов, а его заместители немного меньше

24 августа 2017, 19:34 Комментарии

Начальник Генштаба Вооруженных сил Кыргызстана Райимберди Дуйшенбиев в 2016 году по месту основной работы заработал 1 млн 3 тыс. 395 сомов. Об этом говорится в его декларации, опубликованной Госкадровой службой.

Его расходы составили 300 тыс. сомов, в собственности имеет участок площадью 8 соток. У родственника Р.Дуйшенбиева есть автомашины "Мицубиси Спэйс Стар", 2003 года выпуска.

Экс-начальник ГШ ВС Жаныбек Капаров получил в виде зарплаты 926 тыс. 350 сомов. Близкий родственник Ж.Капарова заработал 264 тыс. сомов по месту основной работы, имеет автомашину "Тойота Хайландер" (V=2362 Б).

Первый заместитель начальника ГШ ВС Кубанычбек Орозматов заработал 917 тыс. 189 сомов, имеет автомашину "Тойота Секвоя", 2005г.в (V=4664). А близкий его родственник заработал 90 тыс. 640 сомов.

В 2016 году заместитель начальника ГШ ВС Закир Тиленов по месту основной работы получил в виде зарплаты 920 тыс. 636 сомов и пособия - 72 тыс. сомов, во владении есть квартира площадью 46,1 кв.м. Родственник замглавы от предпринимательской деятельности получил 90 тыс. сомов, владеет квартирой 61,5 кв.м и контейнером.

Нурлан Чомоев (заместитель начальника ГШ ВС) заработал 793 тыс. 700 сомов по месту основной работы, у него есть 2 квартиры - 60,7 кв.м и 59,4 кв.м, также автомобиль "Мерседес С 200", 1995г.в (V=1998).

Близкий родственник заработал 929 тыс. сомов по месту основной работы, имеет автомобиль.