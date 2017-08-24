Массовую драку в Оше милиционеры остановили выстрелами в воздух

24 августа 2017, 19:10 Комментарии

БИШКЕК, 24 авг - Sputnik. В одном из ресторанов Оша милиционеры сделали два выстрела в воздух, чтобы прекратить массовую драку, сообщила пресс-служба УВД города.

В ночь с 23 на 24 августа четыре молодых человека подрались с группой парней. Сотрудники службы безопасности заведения не смогли разнять их и вызвали милицию.

Однако стражам порядка тоже не удалось успокоить разбушевавшихся посетителей, и они сделали два предупредительных выстрела в воздух. Участники драки задержаны. Ведутся разбирательства.

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