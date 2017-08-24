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Массовую драку в Оше милиционеры остановили выстрелами в воздух

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444454-ru.html

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24 августа 2017, 19:10       Комментарии

БИШКЕК, 24 авг - Sputnik. В одном из ресторанов Оша милиционеры сделали два выстрела в воздух, чтобы прекратить массовую драку, сообщила пресс-служба УВД города.
В ночь с 23 на 24 августа четыре молодых человека подрались с группой парней. Сотрудники службы безопасности заведения не смогли разнять их и вызвали милицию.
Однако стражам порядка тоже не удалось успокоить разбушевавшихся посетителей, и они сделали два предупредительных выстрела в воздух. Участники драки задержаны. Ведутся разбирательства.
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