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Массовую драку в Оше милиционеры остановили выстрелами в воздухМассовую драку в Оше милиционеры остановили выстрелами в воздухМестами кратковременные дожди — погода по Кыргызстану на 24 августаМестами кратковременные дожди — погода по Кыргызстану на 24 августа

В Оше дочь убила свою мать из-за постоянных унижений

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-oshe-do...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444453-ru.html

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24 августа 2017, 19:05       Комментарии

ОШ, 24.08.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В городе Ош задержана подозреваемая Н.Каратаева 1978 года рождения в убийстве своей матери, проживающая по улице Толонова. Об этом сообщили в пресс-службе УВД города Ош.
23 августа девушка во время ссоры ударила ножом в левый бок своей матери. Женщина, получив ранение, выбежала на улицу и стала просить помощи, где упала, потеряв сознание. Соседи потерпевшей, увидев её окровавленной, позвонили в дежурную часть УВД города Ош и вызвали скорую. Врачи скорой помощи доставили потерпевшую в Ошскую областную больницу, где она, не приходя в сознание скончалась.
На место преступления выехала следственная группа и руководство ГУВД, были назначены соответствующие экспертизы, найдены отпечатки с кровью и окровавленный кухонный нож.
По данному делу была возбуждено уголовное дело по статье 104 УК КР. Задержана дочь погибшей, которая полностью признала свою вину. В своих показаниях она сказала, что мать постоянно унижала её и постоянно поднимала на неё руку.
"В тот день мама снова начала говорить, что я неуспешная, тупая и несчастная и то, что я никому не нужна, после чего не выдержав, ударила её ножом" - говорится в показаниях подозреваемой.
Подозревая является единственной дочерью убитой.

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