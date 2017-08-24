В Оше дочь убила свою мать из-за постоянных унижений

24 августа 2017, 19:05 Комментарии

ОШ, 24.08.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В городе Ош задержана подозреваемая Н.Каратаева 1978 года рождения в убийстве своей матери, проживающая по улице Толонова. Об этом сообщили в пресс-службе УВД города Ош.

23 августа девушка во время ссоры ударила ножом в левый бок своей матери. Женщина, получив ранение, выбежала на улицу и стала просить помощи, где упала, потеряв сознание. Соседи потерпевшей, увидев её окровавленной, позвонили в дежурную часть УВД города Ош и вызвали скорую. Врачи скорой помощи доставили потерпевшую в Ошскую областную больницу, где она, не приходя в сознание скончалась.

На место преступления выехала следственная группа и руководство ГУВД, были назначены соответствующие экспертизы, найдены отпечатки с кровью и окровавленный кухонный нож.

По данному делу была возбуждено уголовное дело по статье 104 УК КР. Задержана дочь погибшей, которая полностью признала свою вину. В своих показаниях она сказала, что мать постоянно унижала её и постоянно поднимала на неё руку.

"В тот день мама снова начала говорить, что я неуспешная, тупая и несчастная и то, что я никому не нужна, после чего не выдержав, ударила её ножом" - говорится в показаниях подозреваемой.

Подозревая является единственной дочерью убитой.