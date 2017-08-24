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Местами кратковременные дожди — погода по Кыргызстану на 24 августа

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444450-ru.html

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Временный чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол приедет в Кыргызстан

24 августа 2017, 19:00       Комментарии

БИШКЕК, 24 авг - Sputnik. В пятницу, 25 августа, в республике местами кратковременные дожди, грозы, в высокогорной зоне снег, на остальной территории без осадков, сообщает Кыргызгидромет.
В Чуйской области ночная температура составит 9-14 градусов тепла, днем будет +24...+29.
В Таласской области ночью +5...+10, днем от 23 до 28 выше нуля.
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью 12-17 градусов со знаком "плюс", днем +28...+33.
В Иссык-Кульской области в ночное время ожидается 7-12 тепла, днем +18...+23.
В Нарынской области ночью +4...+9, днем воздух прогреется до 20-25 градусов.
В Оше ночью 15-17 выше нуля, днем +29...+31.
В Бишкеке ночью +13...+15, днем прогнозируется 28-30 градусов.
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