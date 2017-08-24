В каких районах Бишкека и Чуйской области 25 августа отключат электричество

24 августа 2017, 18:30 Комментарии

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области 25 августа возможны перебои с энергоснабжением, сообщили в ОАО "Северэлектро".

В Бишкеке с 9:00 до 18:00:

— жилмассив "Красный строитель" (улицы Наманганская, Коллекторная), улицы Абдыкадырова, Жданова, Торфяная, Кирпичная, Суворова, Древесная, Широкая, Новосельская, Керамическая, Белорусская, Скрябина, Шукурова, Карадарьинская, Медерова, Бектенова, переулки Тугучинский, Сон-Кульский, Бийский, Найманбаева.

С 9:00 до 17:00:

— микрорайон "Тунгуч", 4, проспект Чуй, 130, жилмассив "Жениш", улицы Ахунбаева, Курчатова.

С 9:00 до 12:00:

— улицы Медерова, Гастелло, Панфилова, Индустриальная, проспект Айтматова, переулок Шампанвинкомбинат, участок, ограниченный улицами Матыева, Леваневского, Асаналиева.

В Чуйской области с 9:00 до 17:00:

— жилмассив "МТФ-2", села Лебединовка (улицы Маяковского, Горького, Лермонтова, Победы, Восточная, Набережная, переулок БЧК), Гроздь (улицы Садовая, Грозденская), Верхний Ат-Баши (район водокачки), Октябрьское (1-е отделение), Лесхоз, , Тендикс. Чон-Таш (улица Карачалова), Сокулук (улицы Фрунзе, Степная), Арал (улицы Картанбаева, Чолпон, Береке), Селекционное (улица Проектируемая), Торт-Куль (улицы Новая, Западная), город Кара-Балта (улицы Карла Маркса, Тоголока Молдо, Тельмана, Пограничная), поселок Северный (улицы Пушкина, Степная).

С 9:00 до 18:00:

— села Новопокровка (улицы Ленина, Советская, Фрунзе, Линейная, Восточная, Чехова, Кирпичная, Молодой Гвардии, Мичурина, Победы, Герцена, Верхняя, Дзержинского, Токтогула).

С 8:30 до 17:00:

— село Полтавка (улицы Коминтерна, Комсомольская, Партизанская, Горького, Центральная, Октябрьская, Мелиораторов).

С 9:00 до 17:00:

— села Садовое, Сайлык, Джаны-Чек, Джаны-Турмуш, Кош-Коргон, Кара-Дебе, Искра.