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В каких районах Бишкека и Чуйской области 25 августа отключат электричество

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-kaki...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444449-ru.html

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24 августа 2017, 18:30       Комментарии

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области 25 августа возможны перебои с энергоснабжением, сообщили в ОАО "Северэлектро".
В Бишкеке с 9:00 до 18:00:
— жилмассив "Красный строитель" (улицы Наманганская, Коллекторная), улицы Абдыкадырова, Жданова, Торфяная, Кирпичная, Суворова, Древесная, Широкая, Новосельская, Керамическая, Белорусская, Скрябина, Шукурова, Карадарьинская, Медерова, Бектенова, переулки Тугучинский, Сон-Кульский, Бийский, Найманбаева.
С 9:00 до 17:00:
— микрорайон "Тунгуч", 4, проспект Чуй, 130, жилмассив "Жениш", улицы Ахунбаева, Курчатова.
С 9:00 до 12:00:
— улицы Медерова, Гастелло, Панфилова, Индустриальная, проспект Айтматова, переулок Шампанвинкомбинат, участок, ограниченный улицами Матыева, Леваневского, Асаналиева.
В Чуйской области с 9:00 до 17:00:
— жилмассив "МТФ-2", села Лебединовка (улицы Маяковского, Горького, Лермонтова, Победы, Восточная, Набережная, переулок БЧК), Гроздь (улицы Садовая, Грозденская), Верхний Ат-Баши (район водокачки), Октябрьское (1-е отделение), Лесхоз, , Тендикс. Чон-Таш (улица Карачалова), Сокулук (улицы Фрунзе, Степная), Арал (улицы Картанбаева, Чолпон, Береке), Селекционное (улица Проектируемая), Торт-Куль (улицы Новая, Западная), город Кара-Балта (улицы Карла Маркса, Тоголока Молдо, Тельмана, Пограничная), поселок Северный (улицы Пушкина, Степная).
С 9:00 до 18:00:
— села Новопокровка (улицы Ленина, Советская, Фрунзе, Линейная, Восточная, Чехова, Кирпичная, Молодой Гвардии, Мичурина, Победы, Герцена, Верхняя, Дзержинского, Токтогула).
С 8:30 до 17:00:
— село Полтавка (улицы Коминтерна, Комсомольская, Партизанская, Горького, Центральная, Октябрьская, Мелиораторов).
С 9:00 до 17:00:
— села Садовое, Сайлык, Джаны-Чек, Джаны-Турмуш, Кош-Коргон, Кара-Дебе, Искра.

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