День 24 Августа: Правительство проходит процедуру омоложения

24 августа 2017, 18:20 Комментарии

26 августа 2017 года заканчивается сбор подписей и представление подписных листов в поддержку кандидатов на должность президента. Эта дата разграничивает претендентов на должность между претендентами, которые с 17 июня написали одно заявление в ЦИК (бюджет - 0 тыйынов), и началом реальной траты финансовых ресурсов. Другими словами, чтобы пойти дальше нужны деньги. Поэтому, в предстоящие дни нас ждут массовые исключения.

Но уйти тоже нужно красиво и, желательно, что-то подзаработать.

Но когда начинаешь эту игру, о том, как выйти из нее, претенденты думают в последнюю очередь. Например, сегодня претендент Марат Иманкулов, бывший первый зампред ГКНБ, запутался в собственной логике. Свою 20-минутную речь он посвятил критике власти, которая за 6 лет "довела народ" и привела страну "в тупик" (видимо, считать надо с августа 2011 года, когда он подал в отставку из ГКНБ). Первым критике подвергся президент, который вместо отведенных ему полномочий по внешней политике и нацбезопасности, занимается всем подряд.

Теперь о логике. Иманкулов отказался от дальнейшей борьбы, потому что она "нечестная", решил пожалеть своих людей, а главное - он решил поддержать одного из кандидатов в президенты, который с 2010 года был на ответственных постах, включая премьер-министра. Но разве не этот кандидат был в числе тех, кто, по его логике, "довел народ" и привел страну "в тупик" в течение последних 6 лет? Оказывается, нет. Почему? Потому что полномочий на должности министра экономики и премьер-министра в нашей стране для этого недостаточно. На это способен только президент. Но разве не сам Иманкулов говорил, что полномочия президента, по закону, ограничены внешней политикой и нацбезопасностью?

Сегодня куратор силового блока во Временном правительстве Азимбек Бекназаров комментировал видео с микрофоном на его рубашке и невыключенной камерой. Судя по нервной реакции революционера, это видео нельзя назвать его актерской игрой на публику с целью распиарить Жээнбекова. Суть записи простая - Бекназаров рассуждает о борьбе за "Мегаком" после апреля 2010 года между несколькими группировками, а также о текущей политической борьбе.

Бекназаров предстал перед журналистами ревностным защитником частной собственности, включая активы иностранных инвесторов, которые работали с Максимом Бакиевым. Поэтому он первым делом заявил, что он несет ответственность на национализацию только 49% ЗАО "Альфа Телеком", а не всех 100%. 51% акций - это были активы иностранного инвестора Penwell. Видимо, только с целью защиты частной собственности он сколотил группировку, которая конкурировала с другими группировками и которые тоже хотели свято блюсти частную собственность.

Также он пояснил свои слова о том, что врал на суде, то есть давал ложные свидетельские показания. Оказывается, в суде он действительно врал. Он подчеркнул, что юридически ничего не докажешь, потому что он не сказал, о чем он врал. А врал он о "Мегакоме", потому что не рассказал о нем правду. И правду он не рассказал, потому что судья не спросил о ней. "Уже пишут, что меня могут посадить на три года за дачу ложных свидетельских показаний", - возмутился он.

Как сказал в начале Бекназаров, скоро начнется третья волна арестов из-за "Мегакома". Видимо, с этим был связан самый последний вопрос, который задала его соратник Замира Сыдыкова, и он касался отношений Бекназарова с Атамбаевым. По словам Бекназарова, роль президента в апрельской революции "большая", как и "большая" роль президента в мартовской революции...

Завтра Жогорку Кенеш проведет внеочередную сессию по формированию нового правительства. Сегодня парламентская фракция СДПК провела неформальную встречу по обсуждению состава и структуры правительства.

На заседании присутствовали возможные претенденты: Сапар Исаков, выдвинутый на пост премьер-министра, председатель Госкомитета промышленности Дуйшенбек Зилалиев, глава Национального банка Толкунбек Абдыгулов, вице-премьер-министр по социальным вопросам Чолпон Султанбекова, а также Нурханбек Момуналиев, который ранее занимал должность руководителя Аппарата правительства.

В новом составе правительства не будет ни одного нового человека, которого можно смело и однозначно причислить к команде Исакова. Новые имена в правительстве могут говорить о том, что они были предложены их протеже и поддержаны президентом. С другой стороны, при нынешней политической ситуации - это максимально возможное обновление и омоложение правительства. Например, ставленники других членов правящей коалиции остаются на своих местах.

В нынешнем случае Исаков подпадает под определение технического премьера, без базы политической поддержки. Она, естественно, будет сосредоточена в другом месте. Решающим моментом, который определит будущее этого кабинета, станут результаты президентских выборов.