Минздрав разъяснил ситуацию вокруг гибели двух пациентов, больных туберкулезом

24 августа 2017, 17:51 Комментарии

Минздрав Кыргызстана разъяснил ситуацию вокруг гибели двух пациентов, больных туберкулезом.

Напомним, сегодня на встрече с журналистами, Общественный совет Минздрава попросил президента рассмотреть вопрос на соответствие занимаемой должности министра здравоохранения Талантбека Батыралиева. В частности его обвинили в гибели двоих пациентов, принимавших испытательные препараты ФС-1.

"По поводу смерти больных туберкулезом, принимавших йодсодержащий препарат ФС-1 в рамках проводимого в Национальном центре фтизиатрии, сообщаем, что на проведение данного исследования у НЦФ имеются все необходимые разрешительные документы. Третья фаза клинического исследования ФС-1 проводилась в соответствии с международными стандартами, утвержденным протоколом ТП-004 "Рандомизированные плацебоконтролируемые исследования безопасности, терапевтической эффективности оральной формы лекарственного средства ФС-1 при резистентных формах туберкулеза легких", а также согласно разработанным и утвержденным НЦФ стандартным операционным процедурам. Все результаты клинического исследования вносились в программу данных EDC "Adaptive Clinical Systems", сервер которой находится в США", – говорится в сообщении.

В Минздраве уверяют, что смерть пациентов не связана с применением испытуемого препарата.

"Согласно заключению комиссии, в состав которой вошли представителей МЗ КР, ДЛОиМТ, КГМИиПК, КНЦИиТ им. Миррахимова, которая проводила служебное расследование по запросу Генеральной прокуратуры КР, выявлено следующее: в обоих летальных случаях, согласно полученному от АО "Научный центр противоинфекционных препаратов" протоколу клинического исследования больные при наборе групп для лечения попали в контрольную группу и принимали противотуберкулезные препараты по стандартной схеме, рекомендованной ВОЗ и плацебо (нейтральный раствор без активного вещества), то есть сам препарат ФС-1 данные пациенты не получали. Соответственно эти больные не могли умереть от воздействия того, чего они не получали", – отмечено в сообщении.

По данным ведомства, этому есть все подтверждающие документы. EDC "Adaptive Clinical Systems" обеспечивает точные, эффективные, проверенные данные результатов клинических исследований. Все внесенные ранее данные в программу не подлежат изменению и соответствуют действительности, что говорит о достоверности любых вносимых данных в программу.

"Смерть больной А.Т. связана с прогрессированием и генерализацией туберкулезного процесса с развитием менингоэнцефалита, а также самостоятельным прекращением приема противотуберкулезных препаратов. Смерть больного У.Т. наступила в связи с прогрессированием туберкулеза (диссеминированного туберкулеза) с развитием дыхательной и сердечной недостаточности, вследствие самостоятельного прекращения приема противотуберкулезных препаратов. Проведена судебно-медицинская фармакологическая экспертиза, которая дала заключение о предположительном влиянии йода, содержащегося в ФС-1, на прогрессирование туберкулезного процесса, в результате которого последовала смерть двух больных. Руководство НЦФ с данным заключением ознакомлено, и категорически несогласно с его выводами. Так как умершие больные йодсодержащий препарат не получали, то ни о каком его влиянии на исход болезни речи быть не может", – пояснили в ведомстве

В связи с данными обстоятельствами НЦФ предлагал провести повторную экспертизу с привлечением независимых клинических фармакологов и клиницистов для установления истины.