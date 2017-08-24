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Новости Кыргызстана

В Узбекистане одобрили закон о защите детей от вредных информацийВ Узбекистане одобрили закон о защите детей от вредных информаций

Россия передала Кыргызстану 35 быстровозводимых домов для пострадавших от землетрясения

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/rossiy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444445-ru.html

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24 августа 2017, 18:12       Комментарии

Россия поставила в качестве гуманитарной помощи населению Кыргызстана, пострадавшему в результате землетрясения, 35 быстровозводимых домов, сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.
"В целях обеспечения жизнедеятельности населения, пострадавшего в результате крупного землетрясения, Россия направила в Кыргызстан 35 домиков контейнерного типа", – сказал отметив, что в ближайшее время они будут доставлены в республику.
Напомним, в эти дни в Чолпон-Ате проходит девятое Совещание руководителей ведомств государств-членов ШОС, занимающихся вопросами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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