Россия передала Кыргызстану 35 быстровозводимых домов для пострадавших от землетрясения

24 августа 2017, 18:12 Комментарии

Россия поставила в качестве гуманитарной помощи населению Кыргызстана, пострадавшему в результате землетрясения, 35 быстровозводимых домов, сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.

"В целях обеспечения жизнедеятельности населения, пострадавшего в результате крупного землетрясения, Россия направила в Кыргызстан 35 домиков контейнерного типа", – сказал отметив, что в ближайшее время они будут доставлены в республику.

Напомним, в эти дни в Чолпон-Ате проходит девятое Совещание руководителей ведомств государств-членов ШОС, занимающихся вопросами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.