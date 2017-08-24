В Узбекистане одобрили закон о защите детей от вредных информаций

24 августа 2017, 18:05 Комментарии

Ташкент, 24.08.17 /Толонбай Курбанов – Кабар/. Сенат Узбекистана одобрил закон "О защите детей от информации, наносящей вред их здоровью". Об этом сообщает корреспондент ИА "Кабар" c заседания верхней палаты узбекского парламента.

По словам председателя комитета по вопросам науки, образования, культуры и спорта Зайнитдина Низамходжаева, основная цель закона - защита детей от разрушительного, травмирующего их психику информационного воздействия, недопущение и ограничение распространения, а также ограничение доступа детей к информации, наносящей вред их здоровью.

"Согласно новому закону, отныне информационную продукцию будут маркировать по возрастным категориям: до 7, 12, 16 и 18 лет, а также как запрещенную для распространения среди детей", отметил он.

В перечне запрещенной информации - побуждение несовершеннолетних, в том числе к употреблению наркотиков, табака и алкоголя, занятию азартными играми, проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством. В указанном списке также упоминается информация, подстрекающая детей к действиям, представляющим угрозу их жизни или здоровью, оправдывающая насилие, жестокость и противоправное поведение.

Классификацией займется межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних.

Одобренный сенаторами закон направляется на подпись Президенту Узбекистана.