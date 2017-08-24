Доллар США: 68.5957 (-0.0649) 
Евро: 80.8709 (+0.0574) 
Золото: 41.34 $/гр (-0.02) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Россия передала Кыргызстану 35 быстровозводимых домов для пострадавших от землетрясенияРоссия передала Кыргызстану 35 быстровозводимых домов для пострадавших от землетрясенияТорага Турсунбеков встретился с помощником генсека ООН Джихан СултаноглуТорага Турсунбеков встретился с помощником генсека ООН Джихан Султаноглу

В Узбекистане одобрили закон о защите детей от вредных информаций

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-uzbekis...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444444-ru.html

Похожие новости

Правительство Узбекистана запретило привлекать к сбору хлопка учителей и медиков

В правительстве Узбекистана произведены кадровые перестановки

В компании "Узбекистан хова йуллари" сменилось руководство

Премьер Узбекистана оскорбил журналиста и запретил прямые эфиры на ТВ

Представители Кыргызстана и ЮНИСЕФ обсудили реализацию совместных проектов по защите прав детей

24 августа 2017, 18:05       Комментарии

Ташкент, 24.08.17 /Толонбай Курбанов – Кабар/. Сенат Узбекистана одобрил закон "О защите детей от информации, наносящей вред их здоровью". Об этом сообщает корреспондент ИА "Кабар" c заседания верхней палаты узбекского парламента.
По словам председателя комитета по вопросам науки, образования, культуры и спорта Зайнитдина Низамходжаева, основная цель закона - защита детей от разрушительного, травмирующего их психику информационного воздействия, недопущение и ограничение распространения, а также ограничение доступа детей к информации, наносящей вред их здоровью.
"Согласно новому закону, отныне информационную продукцию будут маркировать по возрастным категориям: до 7, 12, 16 и 18 лет, а также как запрещенную для распространения среди детей", отметил он.
В перечне запрещенной информации - побуждение несовершеннолетних, в том числе к употреблению наркотиков, табака и алкоголя, занятию азартными играми, проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством. В указанном списке также упоминается информация, подстрекающая детей к действиям, представляющим угрозу их жизни или здоровью, оправдывающая насилие, жестокость и противоправное поведение.
Классификацией займется межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних.
Одобренный сенаторами закон направляется на подпись Президенту Узбекистана.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум