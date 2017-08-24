Торага Турсунбеков встретился с помощником генсека ООН Джихан Султаноглу

24 августа 2017, 18:01 Комментарии

БИШКЕК, 24.08.17. /Кабар/. Торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков встретился с помощником генерального секретаря ООН, заместителем администратора ПРООН, руководителем регионального бюро ПРООН по странам Европы и Центральной Азии Джихан Султаноглу. Об этом сообщает пресс-служба парламента КР.

Стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества Кыргызстана с ПРООН. На встрече также состоялся обмен мнениями относительно укрепления парламентской демократии, борьбы с коррупцией и реформы судебной системы.

Турсунбеков выразил признательность системе ООН за оказываемую стране поддержку, которая в том числе направлена и на содействие устойчивому развитию, в соответствии с "Рамочными основами оказания помощи в области развития Кыргызстана (ЮНДАФ)". Он отметил, что в рамках этой программы на 2012-2017 было запланировано средств на 186 миллионов долларов США, однако фактически было мобилизовано и реализовано грантовых средств на сумму более чем 300 миллионов долларов США. "Надеюсь, что и подписанный недавно новый цикл ЮНДАФ на 2018-2022 год будет успешно реализован", - сказал он.

Торага вкратце остановился на текущей общественно-политической ситуации в стране. "Нас ожидает большое политическое событие – выборы главы государства. Безусловно, Кыргызстан уверенно идет по пути развития парламентской демократии, а это в первую очередь обеспечения честного выборного процесса. Думаю, что предстоящее в октябре 2017 года голосование пройдет прозрачно и будет отвечать всем международным стандартам", - добавил он.

Турсунбеков также проинформировал собеседника о запланированных проектах, как страновых так и парламентских. "Как Вам известно, ведется работа по разработке долгосрочной Стратегии устойчивого развития Кыргызстана до 2040 года. Одним из ее важных компонентов является высокотехнологичный национальный проект "Таза Коом", который нацелен на продвижение принципов электронного правительства и открытого сообщества. Также в рамках укрепления института парламентаризма принята Стратегия устойчивого развития Жогорку Кенеша до 2021 года и в вопросе ее реализации мы надеемся на помощь со стороны ПРООН", - отметил Торага.

В свою очередь помощник генсека ООН сказала, что система ООН намерена и дальше развивать и углублять отношения с КР. "Кыргызстан единственная страна в Центральной Азии выбравшая парламентскую систему правления. Это для нас очень важно и ценно. Мы понимаем, что для развития парламентаризма понадобится немало времени и готовы оказывать всемерную поддержку Жогорку Кенешу", - подчеркнула она.

Султаноглу отметила, что дальнейшее устойчивое развитие парламентской демократии напрямую связано от уровня проведения выборного процесса и еще подтвердила готовность системы ООН к совместной работе по его дальнейшему совершенствованию.