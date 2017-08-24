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Очередной отсев. Еще два кандидата в президенты сняли свои кандидатуры

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365285_oc...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444442-ru.html

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Атамбаев встретился с вице-президентом Афганистана Мохаммадом Сарваром Данишем

Вице-президент Афганистана на встрече с А.Атамбаевым пожелал успешно провести выборы президента Кыргызстана

24 августа 2017, 17:40       Комментарии

Сегодня, 24 августа, в ходе пресс-конференции еще два кандидата на пост президента отказались от участия в выборах.
Так, по мнению экс-главы ГКНБ Марата Иманкулова честных выборов не будет, и уже заметны нарушения избирательного законодательства. Поэтому он дал совет всем кандидатам объединиться и поступить как это сделал он сам - отказаться от участия в выборах и поддержать самого достойного претендента.
"Я уже привел аргументы, почему я снимаюсь, не в пользу кого-то, а просто снимаюсь из-за того, что я не верю в то, что будут честные выборы. Я готов отказаться от своих амбиций и провести собрание, чтобы решить вопрос о передаче в пользу лидера свои голоса. Понимаете, я беспокоюсь за будущее нашей страны", - сказал Марат Иманкулов.
Затем выступил еще один заявленный кандидат - Сагынбек Абдрахманов. Его убеждения были схожи с Иманкуловым.
"Я хочу заявить официально, что на сегодня мы собрали 38 тысяч голосов. Но я и наш штаб вместе отказываемся сдавать наши подписи, потому что мы видим несправедливость, и поэтому мы отказываемся от участия в выборах", - заявил Сагынбек Абдрахманов.

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