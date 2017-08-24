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Временный чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол приедет в Кыргызстан

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364829_vr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444441-ru.html

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24 августа 2017, 18:01       Комментарии

Российский боксер-профессионал, временный чемпион мира по версии WBA Дмитрий Бивол приедет в Кыргызстан. Об этом сообщил глава Фонда развития бокса Адылкан Бекболотов.
По его словам, по приглашению фонда Бивол со своей командой прибудет в Бишкек 27 августа, после чего отправится на Иссык-Куль, где прибудет до 17 сентября.
"Вместе с ним приедут его тренер и другие боксеры, которые также выступают на профессиональном ринге", - сказал он.
Также в своей официальном аккаунте в "Инстаграме" российский боксер отметил, что на берегу высокогорного озера Иссык-Куль будет проходить тренировочный лагерь с акцентом на общую физическую подготовку.
В настоящее время еще одна российская команда боксеров, выступающая среди профессионалов, проводит подготовку на Иссык-Куле. Вместе с ними также тренируется кыргызстанский боксер Омурбек Малабеков.

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