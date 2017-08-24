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Почетный машиностроитель РФ рассказал, как поднять экономику Кыргызстана

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444440-ru.html

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24 августа 2017, 17:37       Комментарии

БИШКЕК, 24 авг - Sputnik. Как можно поднять экономику Кыргызстана и Армении, рассказал директор Департамента промышленной политики ЕЭК Николай Кушнарев в рамках международного выставочного форума "Евразийская неделя" в Астане.
По его словам, без интеграции двум странам придется нелегко.
"Рынки Кыргызстана и Армении очень узкие, им сложно конкурировать на глобальном уровне в одиночку. Если они станут частью экономической цепи ЕАЭС, это позволит им выйти на новый уровень", - отметил Кушнарев.
"Евразийская неделя" - ежегодное деловое мероприятие, на котором обсуждаются проблемы экономики стран ЕАЭС. Организаторами форума выступают государства Евразийского экономического союза и Евразийская экономическая комиссия.
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