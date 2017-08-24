Убить, чтобы направить деньги на теракты, — в Кыргызстане задержан мужчина

24 августа 2017, 17:43 Комментарии

БИШКЕК, 24 авг - Sputnik. В Бишкеке планировалась серия убийств и разбоев, чтобы добытые таким способом деньги можно было направить террористическим группировкам, сообщила пресс-служба Госкомитета национальной безопасности.

В Кыргызстане задержан мужчина, объявленный в розыск в рамках ранее возбужденного дела по статьям 226 "Финансирование террористической деятельности", 230 "Бандитизм" и 168 "Разбой" Уголовного кодекса КР.

"Установлено, что задержанный входил в сформированную подпольную террористическую группу, прошедшую боевую подготовку для совершения убийств и разбоев с целью финансирования террористической деятельности и реализации других преступных планов", - сообщили в ГКНБ.

Данная террористическая группа имела в своем арсенале оружие и боеприпасы. Задержанный водворен в СИЗО госкомитета.

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