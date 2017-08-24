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Ударила ножом — в Оше женщину подозревают в убийстве матери

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444437-ru.html

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24 августа 2017, 17:59       Комментарии

БИШКЕК, 24 авг - Sputnik. В Оше по подозрению в убийстве своей 61-летней матери задержана 39-летняя женщина, сообщила пресс-служба УВД города.
По информации ведомства, преступление произошло вечером 23 августа в одном из домов микрорайона "Южный". В милиции рассказали, что мать и дочь распивали алкоголь, когда между ними вспыхнул конфликт. Одна женщина ударила другую ножом в правый бок.
Соседи позвонили в милицию и "скорую". Пожилая женщина скончалась от полученных ран в больнице. Ее дочь водворена в изолятор временного содержания и дала признательные показания, добавили в УВД.
Ведутся разбирательства.
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