В столице высадят около 18 тысяч деревьев

24 августа 2017, 17:22 Комментарии

"Зеленстрой" вторым этапом в столице высадит около 18 тысяч деревьев. Сейчас ведется подготовка к посадкам зеленых насаждений по реконструируемым улицам города к осени, сообщает пресс-служба мэрии.

Будут озеленены улицы Медерова от Панфилова до Токтоналиева. На данном отрезке ожидается посадка 220 крупномерных саженцев. На улице Токомбаева от 12 микрорайона до Шабдан Баатыра будет посажено 600 саженцев, Токтоналиева от Масалиева до Кулатова — 818 штук, Рыскулова от бульвара Молодой Гвардии до Турусбекова – 50 штук. Данные улицы будут украшать деревья породы каштана конского, катальпы бигнониевидной, акации, клена остролистного, рябины и кустарниковые породы.

"В настоящее время разрабатывается проект озеленения улицы Масалиевой (Южная магистраль) от Абдрахманова до Чортекова. На данном участке будут также применен метод аллейной закладки зеленых насаждений и метод ярусного озеленения в связи с посадкой кустарников разных пород. Планируется посадка крупномерных саженцев древесных пород клена остролистного, липы мелколистной, каштана конского, платана восточного. Всего будет посажено 1870 саженцев. Точечные посадки планируются на улицах, подпадающих по капитальный ремонт дорог и тротуаров – Разакова, Орозбекова, Московская, Боконбаева", – говорится в сообщении.