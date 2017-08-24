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Бишкекчанин заколол 17-летнего парня в пылу ссоры

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/bishke...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444435-ru.html

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24 августа 2017, 17:40       Комментарии

Милиция задержала подозреваемого в покушении на убийство 17-летнего парня, сообщает пресс-служба МВД.
По данным ведомства, 20 августа поступило сообщение о том, что около одного из кафе в селе Ново-Павловка, обнаружен мужчина с ножевым ранением.
"Сотрудниками милиции установлено, что 20 августа между 17-летним Ж.К., и неизвестным мужчиной произошла ссора, последний ударил ножом молодого парня. Потерпевший доставлен в одну из больниц города Бишкек. По данному факту возбуждено уголовное дело. Установлена личность нападавшего, им оказался 21-летний житель Бишкека. Его водворили в изолятор временного содержания ОВД Сокулукского района. В настоящее время ведется следствие", – говорится в сообщении.

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