Бишкекчанин заколол 17-летнего парня в пылу ссоры

24 августа 2017, 17:40 Комментарии

Милиция задержала подозреваемого в покушении на убийство 17-летнего парня, сообщает пресс-служба МВД.

По данным ведомства, 20 августа поступило сообщение о том, что около одного из кафе в селе Ново-Павловка, обнаружен мужчина с ножевым ранением.

"Сотрудниками милиции установлено, что 20 августа между 17-летним Ж.К., и неизвестным мужчиной произошла ссора, последний ударил ножом молодого парня. Потерпевший доставлен в одну из больниц города Бишкек. По данному факту возбуждено уголовное дело. Установлена личность нападавшего, им оказался 21-летний житель Бишкека. Его водворили в изолятор временного содержания ОВД Сокулукского района. В настоящее время ведется следствие", – говорится в сообщении.