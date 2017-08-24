ООН поддержит процесс перехода Казахстана к "зеленой" экономике

24 августа 2017, 17:11 Комментарии

Бишкек, 24.08.17 /Кабар/. Председатель Сената Касым-Жомарт Токаев принял заместителя Генерального секретаря ООН, исполнительного директора Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Эрика Солхейма, сообщает пресс-служба Сената Парламента. Глава верхней палаты Парламента отметил высокий уровень сотрудничества Казахстана с ООН, выразил признательность ЮНЕП за активное участие в ЭКСПО-2017 в Астане. "Казахстан абсолютно привержен целям и задачам ООН, выступает за укрепление центральной роли Организации в решении актуальных проблем современности. Совет Безопасности ООН, непостоянным членом которого избран Казахстан, является главным механизмом сохранения мира и безопасности", - подчеркнул спикер Сената, сообщает "Казинформ".

Собеседники обменялись мнением относительно путей координации общих усилий в обеспечении экологической безопасности в рамках ООН. Была отмечена важность выполнения основных положений Парижского соглашения для эффективной борьбы с климатическими изменениями. Председатель Сената подтвердил готовность Казахстана, своевременно ратифицировавшего данный документ, принять активное участие в реализации его положений. В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества с ООН в рамках Международного финансового центра Астаны, Международного центра по развитию "зеленых" технологий и инвестиционных проектов "Энергия будущего". Э.Солхейм выразил намерение активно поддерживать процесс перехода Казахстана к "зеленой" экономике, а также высказался за укрепление регионального сотрудничества в вопросах охраны окружающей среды. К.Токаев поблагодарил за решение Секретариата ЮНЕП об открытии Субрегионального бюро в Алматы, что будет способствовать превращению этого города в региональный хаб ООН по многосторонней дипломатии.