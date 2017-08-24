Представители Кыргызстана примут участие в музыкальном фестивале в Самарканде

24 августа 2017, 17:15 Комментарии

Ташкент, 24.08.17 /Толонбай Курбанов – Кабар/. Ансамбль "Мурас" из Кыргызстана примет участие в XI Международном фестивале музыки "Шарк тароналари" - "Мелодии Востока" в городе Самарканд. Об этом сообщили сегодня корреспонденту ИА "Кабар" в оргкомитете фестиваля.

В нем также принимают участие свыше 250 участников, представляющих 120 музыкальных коллективов почти из 60 стран мира.

В этом году учреждены следующие награды для победителей конкурса:

Гран-При в размере 10 000 долларов США.

1 премия (2) каждая по 7 000 долларов США.

2 премия (2) каждая по 5 000 долларов США.

3 премия (2) каждая по 3 000 долларов США.

Фестиваль стартует 25 августа в Самарканде.