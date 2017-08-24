В Казахстане похитители девушки получили по пять лет

24 августа 2017, 17:19 Комментарии

Бишкек, 24.08.17 /Кабар/. Апелляционная жалоба 21-летнего актюбинца Саната Омирзакова, приговоренного к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы за кражу неизвестной ему девушки, осталось без удовлетворения, сообщает агентство "Казинформ". Решение суда вступило в силу.

Известно, что осужденный пошел на преступление после ссоры со своей невестой. Взяв с собой друга Алдабергена Жумажанова, он отправился на базар, откуда они и украли неизвестную им девушку. Было возбуждено дело по статье "Похищение человека" УК РК. Судебное заседание прошло в открытом режиме.

По словам прокурора Асылхана Сарсенбаева, согласно судебно-медицинской экспертизе пострадавшей 20-летней девушке были причинены ранения легкой степени тяжести. В ходе судебного заседания пострадавшая простила подсудимых и попросила о назначении легкого наказания. Суд приговорил Саната Омирзакова к 4 годам 6 месяцам лишения свободы, а Алдабергена Жумажанова - к 5 годам лишения свободы. Апелляционная жалоба осталась без удовлетворения, сообщила пресс-секретарь Актюбинского областного суда Илиада Досова.