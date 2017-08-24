Самые крупные ограбления в Казахстане

24 августа 2017, 17:24 Комментарии

За последние несколько лет в Казахстане по статье "Кража" регистрируется не менее 200 тыс. преступлений. Из них определенную долю составляют ограбления банков. Корреспондент МИА "Казинформ" вспоминает самые громкие из них.

Одно из последних ограблений, которое наделало немало шума, произошло 22 августа в талгарском отделении Kaspi Bank, проходило оно по тщательно спланированному сценарию, как в голливудских блокбастерах. Грабители внезапно появились в кассе отделения, спустившись через вентиляционный люк.

Отделения этого банка не в первый раз подвергаются ограблениям. Вооруженные люди в масках в 2016 году врывались в отделения банка в Алматы и Астане, преступники тогда похитили 140 тыс. тенге. От выстрелов бандитов никто не пострадал.

Преступники нечасто выбирали гангстерский сценарий ограбления банков, но пара случаев все-таки была зафиксирована. Так, в 2009 году произошло ограбление отделения "Цеснабанка" в Астане. Грабители в течение 15 месяцев выкапывали тоннель, укрепляя его металлическими профилями, после чего смонтировали рельсы, провели электричество. По плану, все должно было случиться в ночь с 18 на 19 октября 2009 года. Однако план дал трещину в буквальном смысле - охрана заметила ее в полу и вычислила злой умысел.

В конце июня этого года преступники ограбили отделение "Альфа банка", расположенное в центре Алматы. Как рассказывал позже официальный представитель МВД Алмас Садубаев, неизвестный, подобрав ключи, проник в хранилище банка и, угрожая предметом, похожим на пистолет, завладел деньгами в сумме 65 млн. 300 тыс. тенге. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержаны бывший и действующий сотрудники этого финансового учреждения. Последний исполнял роль наводчика. У задержанных был изъят пневматический пистолет, электронный пропуск и похищенные деньги в полном объеме.

Самым известным ограблением казахстанского банка считается случай, произошедший в 2009 году. Грабители без шума и пыли проникли в отделение "Казкоммерцбанка" в Алматы, похитили из него 93 млн. тенге, принадлежащие ТОО "Гарант". Семь мошенников сделали это с помощью схемы, при которой деньги были переведены в другой банк по поддельным документам. Преступники не успели воспользоваться награбленным - их задержали, а в 2010 году вынесли приговор.

Успешно справились с бандитами в петропавловском отделении "Евразийского банка" 6 ноября 2015 года. Охраннику помогли навыки владения самбо, благодаря которым он отобрал у бандита, пытавшегося убежать, пистолет.

В 2013 году ограблению подвергся головной офис несуществующего ныне "Темирбанка" в Алматы. Воры вошли в кассовое хранилище через открытое окно, выпилив решетку, им без труда удалось вынести 37 млн. тенге. Преступление было раскрыто, однако, похищенные средства так и не были возвращены.

К сожалению, не всегда дерзкие ограбления заканчивались без жертв. В 2010 году грабители, завладевшие 19 млн. тенге после налета на филиал "Народного банка" в Шахтинске, перед совершением нападения убили владельца автомобиля, на котором скрывались с места преступления. Пострадавшими оказался также инкассатор и один из грабителей. Это была вторая попытка ограбить отделения банков. Эти же люди напали в 2009 году на отделение "Казкоммерцбанка". В апреле 2011 года Карагандинский суд вынес приговор трем налетчикам. Помимо нападений на сами отделения банков, регистрировались случаи нападения на инкассаторов, похищения денег из банкоматов.

Источник: "Казинформ"